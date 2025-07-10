Госдума предупредила о новой схеме обмана через звонки от имени маркетплейсов

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят покупателям под видом сотрудников маркетплейсов. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

Преступники представляются работниками Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета» и других площадок, сообщая о «подозрительных операциях», «возврате средств» или «проблемах с аккаунтом». Их цель — заставить жертву раскрыть персональные данные или дать доступ к банковскому счёту.

Как пояснил Немкин, мошенники используют отработанные сценарии: говорят уверенно, применяют служебную лексику, а иногда подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный. Чаще всего они просят продиктовать код из СМС, перейти по вредоносной ссылке или установить программу для удалённого доступа.

Особенно опасны звонки о якобы случайном заказе на крупную сумму, отметил парламентарий. В такой ситуации человек может запаниковать и выполнить требования злоумышленников.

Немкин рекомендует не сообщать данные карт и коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам, а также проверять информацию через официальные приложения маркетплейсов.

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