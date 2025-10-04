Скидки
Без больших зарплат и серьёзных накоплений: зумеры нашли способ путешествовать бесплатно

Как зумеры путешествуют без денег?
Комментарии

Молодёжь пользуется лайфхаками. Эксперты по путешествиям обратили внимание на тенденцию, согласно которой зумеры значительно чаще путешествуют чем их старшие коллеги. Секрет прост — молодые люди прибегают к некоторым хитростям.

Эксперт по путешествиям Клинт Хендерсон рассказал, что зумеры пристрастились к сервисам, работающим по системе «Купи сейчас, плати потом». По сути, это платформы, предоставляющие рассрочку. Молодёжь активно бронирует билеты и отели, наслаждается поездкой, а после — сталкивается с финансовыми трудностями.

Маленький совет — никогда так не делайте! — предупреждает Хендерсон.

Не меньше и процент зумеров, которые усиленно копят, чтобы позволить себе путешествия. При этом молодые люди не готовы перерабатывать и брать дополнительные часы, как это принято среди бумеров и миллениалов.

