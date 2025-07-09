1200 км по российским красотам: федеральный автопробег «ПУТЬ» пройдёт по маршруту от ИИ

В заезде по Владимирской, Ярославской, Ивановской и Московской областям поучаствуют около 50 человек на пяти автодомах и пяти машинах с прицепами. Первый федеральный автопробег «ПУТЬ» пройдёт по маршруту, созданному на базе ИИ-решений отечественной высокотехнологичной платформы. Главная цель — показать, что путешествовать на машине по России можно с комфортом.

Маршрут автопробега был сгенерирован искусственным интеллектом платформы «Дом.Кругом» (резидент Сколково) – первого в России приложения для активного туризма, использующего нейросеть, обученную на проверенных данных. Алгоритмы подобрали маршрут, погружающий в историю ремёсел, фольклора, кухни и самобытных традиций российских регионов.

Сейчас нет чётко сформированного рынка автомобильных путешествий по стране. Цель проекта — объединить рынок и привить культуру эстетичного и безопасного передвижения по России на колёсах — с домом, прицепом или палаткой, — отметила Анна Максимова, руководитель проекта «Дом.Кругом».

Маршрут включает остановки в атмосферных кемпингах, мастер-классы от народных умельцев, погружение в местную гастрономию, сплав на байдарках и прогулки на сап-бордах отечественного производства, а также посещение современного города Доброград.

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