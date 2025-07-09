Все 24 пляжа в Санкт-Петербурге признаны непригодными для купания

В Санкт-Петербурге больше нет пляжей, пригодных для купания. По данным регионального Роспотребнадзора, на всех 24 официальных городских пляжах качество воды не соответствует санитарным требованиям.

По состоянию на 8 июля специалисты отобрали 144 пробы воды и проверили образцы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Во всех случаях вода признана непригодной для купания.

В Ленинградской области ситуация немного лучше: купаться можно на пяти пляжах. Однако ещё 15 зон отдыха в регионе не соответствуют нормативам.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

Специалисты подчёркивают: заглатывание воды из загрязнённых водоёмов грозит кишечными, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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