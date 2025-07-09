Старшее поколение нагнало тренд на общение в мессенджерах

Согласно исследованию аналитиков Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов, россияне всё реже совершают телефонные звонки и предпочитают общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. При этом тренд затронул и старшее поколение: у аудитории 56+ классические звонки упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился аж на 21%.

Особенно заметно снижение интереса к звонкам у молодёжи (14-24 года). С января по май 2025 года у пользователей этой возрастной категории средний объём голосового трафика упал на 17%, а мобильный вырос на 15%. Аналогичная динамика наблюдается у пользователей 25-35 лет: обычные звонки сократились на 13%, а мобильная передача данных выросла на 14%.

Наиболее консервативного подхода придерживается аудитория средних возрастов. Среди абонентов 36-45 и 46-55 лет снижение телефонных звонков составило 7% и 8% соответственно, а рост передачи интернет-трафика — 16% и 20%.

Традиционные звонки больше нравятся мужчинам — на них приходится 58% голосового трафика против 42% у женщин.

В мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудиовариант. По этому показателю лидирует WhatsApp, на втором месте — Telegram, а третьим стал FaceTime.

Также Yota составила рейтинг регионов, наиболее приверженных классической связи. По среднему объёму голосового трафика на одного пользователя лидирует Забайкальский край. В топ-5 вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.