Джон Траволта поразил поклонников моложавой внешностью на свежих кадрах

Актёр появился на публике с роскошной шевелюрой. Джон Траволта приехал на встречу коллег по фильму «Бриолин». Глядя на кадры с мероприятия, трудно поверить, что ему на них на самом деле 71 год.

Джон Траволта Фото: Кадр из видео @jaysjetwaytotakeoffslandin3051

Специально для выхода в свет Траволта повторил образ своего героя Дэнни Зуко из «Бриолина». Джон позировал перед камерами и перед поклонниками в чёрных джинсах и дерзкой кожаной куртке. Артист признался, что сильно переживал о том, удастся ли ему произвести впечатление на присутствующих. Сюрприз явно вышел на славу.

«Обалдеть, ребята! Чуваку 71, а он выглядит лучше всех нас, вместе взятых», «Он крут», «Он всегда был красавцем, а этот его образ мне всегда нравился особенно», — написали восхищённые поклонники Траволты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников фигурой в бикини на фото