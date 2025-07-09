В Москве пройдёт международный фестиваль силовых видов спорта Pride Sport Fest

12 и 13 июля в столичном VK Stadium состоится масштабный праздник силовых видов спорта Pride Sport Fest. На протяжении двух дней легенды пауэрлифтинга и сильнейшие стронгмены мира будут бороться за ценные призы.

Афиша Pride Sport Fest Фото: Pride Sport Fest

В программу мероприятия войдут соревнования пауэрлифтеров из России, США, Европы и ещё десятка стран. Спортсмены сразятся за рекордный призовой фонд в 12 500 000 рублей. Также посетители фестиваля станут свидетелями турнира по подъёму бревна с призовым фондом $ 40 000.

Все желающие смогут принять участие в различных активностях и попробовать силы в армрестлинге, подъёме гири, силе удара, жиме лёжа подъёме на бицепс и молоте. Известный тренер Дмитрий Яшанькин проведёт мастер-класс по фитнесу. Кроме того, зрителей ожидают автограф-сессии со звёздами силовых видов спорта и командой Nikolay Team.

Подкрепить силы можно будет на фудкорте и в бесплатном фитнес-баре с протеиновыми напитками и коктейлями. Для детей и подростков предусмотрены VR-игры и анимация. За музыкальное сопровождение фестиваля отвечает Александр Пушной & The Band, чей концерт запланирован на 12 июля.

Хедлайнерами Pride Sport Fest станут Кирилл Сарычев, Денис Цыпленков, Дарья Плужникова, Джулиус Мэддокс, Колтон Энгельбрехт, Давид Шамей, Дмитрий Яшанькин, Давид Дадикян, Русский Халк и тайный гость, установивший 39 рекордов России, Европы и мира в разных силовых дисциплинах.

Билеты на фестиваль уже в продаже. Детям до 12 лет в сопровождении взрослого вход бесплатный.

Реклама. Рекламодатель: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС». ИНН 7714707736

erid:2RanykwYdBP