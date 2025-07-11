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Певица Кеша поделилась своим секретом гладкой и подтянутой кожи

Певица Кеша поделилась своим секретом гладкой и подтянутой кожи
Певица Кеша
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Артистка пользуется уходовыми средствами с необычным ингредиентом. Кеша поделилась бьюти-секретом, который помогает ей поддерживать здоровое сияние и упругость кожи.

Раньше я этого никогда не делала, но теперь наношу маски, в состав которых входит ДНК лосося. Это похоже на странный трюк, но правда работает, — поделилась Кеша.

В последние годы многие известные бренды уходовой косметики включают в свои линейки продукты с ДНК лосося. Считается, что этот компонент обновляет кожу, делает её эластичной и упругой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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