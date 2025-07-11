Певица Кеша поделилась своим секретом гладкой и подтянутой кожи
Артистка пользуется уходовыми средствами с необычным ингредиентом. Кеша поделилась бьюти-секретом, который помогает ей поддерживать здоровое сияние и упругость кожи.
Раньше я этого никогда не делала, но теперь наношу маски, в состав которых входит ДНК лосося. Это похоже на странный трюк, но правда работает, — поделилась Кеша.
В последние годы многие известные бренды уходовой косметики включают в свои линейки продукты с ДНК лосося. Считается, что этот компонент обновляет кожу, делает её эластичной и упругой.
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