Тренер Брэда Питта рассказал, как актёр готовился к роли в фильме «Троя»

Артист занимался спортом пять дней в неделю. Тренер Даффи Гейвер помогал Брэду Питту готовиться к роли в фильме «Троя». Он разработал для актёра программу тренировок, рассчитанную на пять дней в неделю.

Если ваша задача — построить действительно хорошее телосложение, вам нужна крепкая спина, мощные плечи и руки. Тогда вам не придётся переживать о том, что какая-то часть тела особенно выделяется, — рассказал Гейвер.

План тренировок Питта выглядел следующим образом:

отжимания — 3 подхода по 10 повторений;

подтягивания — 3 подхода по 10 повторений;

воздушные приседания — 3 подхода по 10 повторений;

тяга верхнего блока к подбородку — 5 подходов с нисходящим количеством повторений (20, 15, 12, 10 и 8 раз);

тяга Т-грифа — 5 подходов по 10 повторений;

ещё раз отжимания — 5 подходов по 10 повторений;

тяга гантелей в наклоне — 5 подходов по 10 повторений;

гиперэкстензия ягодичных мышц — 4 подхода по 10 повторений.

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