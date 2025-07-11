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Тренер Брэда Питта рассказал, как актёр готовился к роли в фильме «Троя»

Тренер Брэда Питта рассказал, как актёр готовился к роли в фильме «Троя»
Брэд Питт
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Артист занимался спортом пять дней в неделю. Тренер Даффи Гейвер помогал Брэду Питту готовиться к роли в фильме «Троя». Он разработал для актёра программу тренировок, рассчитанную на пять дней в неделю.

Если ваша задача — построить действительно хорошее телосложение, вам нужна крепкая спина, мощные плечи и руки. Тогда вам не придётся переживать о том, что какая-то часть тела особенно выделяется, — рассказал Гейвер.

План тренировок Питта выглядел следующим образом:

  • отжимания — 3 подхода по 10 повторений;
  • подтягивания — 3 подхода по 10 повторений;
  • воздушные приседания — 3 подхода по 10 повторений;
  • тяга верхнего блока к подбородку — 5 подходов с нисходящим количеством повторений (20, 15, 12, 10 и 8 раз);
  • тяга Т-грифа — 5 подходов по 10 повторений;
  • ещё раз отжимания — 5 подходов по 10 повторений;
  • тяга гантелей в наклоне — 5 подходов по 10 повторений;
  • гиперэкстензия ягодичных мышц — 4 подхода по 10 повторений.

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