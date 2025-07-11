Тренер Брэда Питта рассказал, как актёр готовился к роли в фильме «Троя»
Артист занимался спортом пять дней в неделю. Тренер Даффи Гейвер помогал Брэду Питту готовиться к роли в фильме «Троя». Он разработал для актёра программу тренировок, рассчитанную на пять дней в неделю.
Если ваша задача — построить действительно хорошее телосложение, вам нужна крепкая спина, мощные плечи и руки. Тогда вам не придётся переживать о том, что какая-то часть тела особенно выделяется, — рассказал Гейвер.
План тренировок Питта выглядел следующим образом:
- отжимания — 3 подхода по 10 повторений;
- подтягивания — 3 подхода по 10 повторений;
- воздушные приседания — 3 подхода по 10 повторений;
- тяга верхнего блока к подбородку — 5 подходов с нисходящим количеством повторений (20, 15, 12, 10 и 8 раз);
- тяга Т-грифа — 5 подходов по 10 повторений;
- ещё раз отжимания — 5 подходов по 10 повторений;
- тяга гантелей в наклоне — 5 подходов по 10 повторений;
- гиперэкстензия ягодичных мышц — 4 подхода по 10 повторений.
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