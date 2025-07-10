Рукоходы, заборы и восхождение на «Эверест»: 4000 человек примут участие в «Гонке героев»

12 июля на подмосковном полигоне «Алабино» пройдёт традиционный забег с препятствиями «Гонка героев». В нём примут участие более 4 тыс. человек.

Участникам предстоит преодолеть восьмикилометровую трассу с 32 препятствиями различной степени сложности. Она включает в себя традиционные рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Также, чтобы достичь финиша, нужно будет проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из брёвен и проползти в проёме между шинами. А кульминацией гонки вновь станет восхождение на «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъёмом.

Отдельно пройдёт корпоративный банковский чемпионат — на старт выйдут более 24 команд крупных российских банков, среди которых «Абсолют банк», «Новикомбанк», «Ингосстрах банк», «Сбер», «Альфа Банк», ПСБ и другие.

Также на старт выйдет команда чемпиона Европы и многократного призёра международных чемпионатов по бобслею Дмитрия Труненкова, участника зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

«Гонка героев» традиционно пройдёт в индивидуальном и командном форматах. В нём примут участие более 120 команд.

Кроме того, организаторы подготовили насыщенную программу: различные спортивные активности от игры в волейбол до тенниса, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на OCR-площадке, полевую кухню и даже баню на колёсах с парениями.

Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

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