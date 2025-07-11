Названа стоимость билетов в Геленджик после открытия аэропорта

Первый рейс запланирован на 18 июля. «Аэрофлот» обнародовал стоимость билетов на прямые рейсы из Москвы до Геленджика. На сайте авиакомпании указано, что улететь из столицы на юг можно будет за 17 тысяч рублей.

Планируется, что полёты будут осуществляться на Airbus А320 из Шереметьева. Второй и третий рейсы стоят в расписании на 20 и 23 июля соответственно. С 25 июля улететь в Геленджик получится каждый день. А уже с 6 августа авиакомпания добавит ещё один ежедневный рейс.

Напомним, авиасообщение с Геленджиком не осуществлялось больше трёх лет. В гавани не принимали самолёты с 2022 года из соображений безопасности.

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