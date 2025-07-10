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Памела Андресон и Лиам Нисон снялись для обложки журнала в стиле ретро

Памела Андресон и Лиам Нисон снялись для обложки журнала в стиле ретро
Лиам Нисон и Памела Андерсон
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Модель и актёр погрузились в атмосферу девяностых. Памела Андресон и Лиам Нисон стали героями новой обложки Entertainment Weekly. Звезда «Спасателей Малибу» позировала перед камерой в мини-платье и на мотоцикле, а её коллеге достались кожаная куртка и детский велосипед.

Памела Андерсон и Лиам Нисон

Памела Андерсон и Лиам Нисон

Фото: Entertainment Weekly

Обложка журнала приурочена к выходу фильма «Голый пистолет», в котором Андресон и Нисон исполнили главные роли. Поклонники отметили, что совместное появление артистов на экране и эта съёмка погрузили их во времена 90-х. Тогда карьера Памелы и Лиама была на самом пике.

«Я в полном восторге от этой фотосессии», «Какие же классные», «Они как будто вообще не стареют», «У них просто невероятная энергетика», — пишут пользователи Сети под фото Андресон и Нисона.

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