Памела Андресон и Лиам Нисон снялись для обложки журнала в стиле ретро

Модель и актёр погрузились в атмосферу девяностых. Памела Андресон и Лиам Нисон стали героями новой обложки Entertainment Weekly. Звезда «Спасателей Малибу» позировала перед камерой в мини-платье и на мотоцикле, а её коллеге достались кожаная куртка и детский велосипед.

Памела Андерсон и Лиам Нисон Фото: Entertainment Weekly

Обложка журнала приурочена к выходу фильма «Голый пистолет», в котором Андресон и Нисон исполнили главные роли. Поклонники отметили, что совместное появление артистов на экране и эта съёмка погрузили их во времена 90-х. Тогда карьера Памелы и Лиама была на самом пике.

«Я в полном восторге от этой фотосессии», «Какие же классные», «Они как будто вообще не стареют», «У них просто невероятная энергетика», — пишут пользователи Сети под фото Андресон и Нисона.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Кайли Дженнер показала винтажный пляжный образ