Скейты, BMX и CAPTOWN: что ждёт гостей фестиваля The BOWL в Москве

19 июля 2025 года ежегодный московский фестиваль The BOWL, посвящённый уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни, в девятый раз пройдёт в скейтпарке «Садовники» в Парке имени Юрия Лужкова.

The BOWL — это идеальный способ провести выходной в компании друзей и единомышленников, которые тоже соскучились по катанию на скейтбордах и BMX. Будучи одним из ключевых мероприятий летнего скейтового и BMX-сезона в России, фестиваль проходит при поддержке департамента спорта города Москвы и продвигает активный досуг в большом городе и современную молодёжную культуру.

На The BOWL 9 пройдут соревнования в боуле в двух олимпийских дисциплинах: скейт (участие могут принять желающие предварительно зарегистрировавшись и приглашённые райдеры) и BMX (только приглашённые атлеты).

Хедлайнером фестиваля выступит группа CAPTOWN, стремительно завоёвывающая внимание российской сцены и предлагающая слушателям свежий и неоднозначный звук.

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