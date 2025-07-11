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Госдума отклонила предложение о сокращении рабочего дня в период жары

Госдума отклонила предложение о сокращении рабочего дня в период жары
Госдума отказалась сокращать рабочий день в жару
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В правительстве заявили, что ответственность за безопасность условий труда обязан нести работодатель. Государственная Дума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Инициатива предполагала, что при температуре выше +28,5 градуса сотрудники будут иметь право уходить домой на час раньше, при +29 градусах и выше — на два часа, а при +30,5 градуса и выше — на четыре часа.

В комитете по труду рассмотрели предложение и заявили, что соответствующие решения стоит принимать не на законодательном уровне, а через непосредственного работодателя.

Сотрудники имеют право отказаться выходить на работу, если есть опасность для жизни и здоровья из-за нарушения требований охраны труда, — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что по-прежнему рекомендуют сокращать продолжительность смены при условии, если температура воздуха в рабочем помещении превышает отметку 25 градусов.

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