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В России предложили создать скорую медицинскую помощь для животных

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» выступили с инициативой создания скорой ветеринарной помощи. С соответствующим предложением они обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов и первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачёв уверены, что нововведение позволит ускорить реагирование в случае угрозы жизни и здоровью животных. Граждане смогут пользоваться скорой ветпомощью круглосуточно.

Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи — например, 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается), — говорится в обращении чиновников.

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