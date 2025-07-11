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Синоптик Тишковец рассказал, когда спадёт жара в Москве

Синоптик Тишковец рассказал, когда спадёт жара в Москве
Эксперт рассказал, когда спадёт жара в Москве
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Аномальная жара в столице скоро отступит. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В пятницу и субботу, 11 и 12 июля, воздух в Москве прогреется до +33…+35 градусов, что на 10–11 градусов выше климатической нормы. В субботу может быть побит температурный рекорд 1903 года (+34,5 градуса).

Уже в воскресенье, 13 июля, небо затянут облака, пройдут кратковременные ливни и грозы, а температура немного снизится — до +28…+31 градусов.

Следующая неделя стартует с мощных освежающих ливней, предупредил эксперт.

Прольётся 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный или 1/5 от месячной нормы.

Температура воздуха днём в понедельник, 14 июля, составит +26…+29 градусов. Во вторник и среду вероятность грозовых дождей сохранится, днём столбики термометров покажут +25…+28 градусов, что близко к нормальным температурным значениям в середине лета.

Погода ещё будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Однако пик летней жары в Центральной России, вероятно, пройден, сказал Евгений Тишковец.

Лето начнёт очень медленно угасать.
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