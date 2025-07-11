Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

В 2026 году между Россией и Китаем запустят канатную дорогу

В 2026 году между Россией и Китаем запустят канатную дорогу
Между Россией и Китаем запустят канатную дорогу
Аудио-версия:
Комментарии

Она соединит Благовещенск и Хэйхэ. В 2026 году на границе России и Китая появится первая в мире канатная дорога, которая будет построена между двумя государствами. Она соединит берега реки Амур.

Благодаря канатной дороге путь между российским и китайским городами займёт всего несколько минут. Дополнительно в Благовещенске и Хэйхэ будут построены специальные станции с терминалами. Это позволит пассажирам комфортно пересекать границу.

Ожидается, что в среднем за сутки канатной дорогой будут пользоваться почти 7 тыс. человек. За год количество пассажиров достигнет 2,5 млн.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Все 24 пляжа в Санкт-Петербурге признаны непригодными для купания
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android