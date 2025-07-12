Звёзды, стиль и музыка: шоу на Синей дорожке VK Fest в Москве будет доступно всем гостям

Впервые увидеть шоу на ней смогут посетители фестиваля. В этом году его ведущими станут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. Синяя дорожка в этом году посвящена 10-летию фестиваля. Дресс-код для гостей — «Выглядеть на 10 из 10». Зрителей ждут эффектные появления селебрити в образах, созданных специально для VK Fest.

Для посетителей VK Fest выступят «Бонд с кнопкой», Любовь Успенская, TIGO, Николай Расторгуев, Тима ищет свет, «Город 312», ТРАВМА, Шура, АY YOLA, Катя Лель, Лариса Дoлинa и другие звёзды.

Среди приглашённых звёздных гостей IOWA, MONA, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, NEMIGA, Ирина Дубцова, Анна Седокова, NAVAI, NANSI & SIDOROV, Никита Нагорный, Симона Юнусова, Маш Милаш, Алексей Жидковский, Ольга Парфенюк, Наташа Борисова и Саша Муратова, Дима Масленников, Катя Адушкина, Регина Тодоренко, Денис и Елена Кукояки, Ольга Бузова и другие знаменитости.

Синяя дорожка будет работать на территории фестиваля 19 и 20 июля. Начало шоу — в 16:00 в оба дня. Одновременно трансляции дефиле начнутся в официальном сообществе VK Fest.

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