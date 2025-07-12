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Названы предметы гардероба, от которых стоит отказаться при посещении городского пляжа

Названы предметы гардероба, от которых стоит отказаться при посещении городского пляжа
В чём нельзя идти на городской пляж?
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К этим советам нужно прислушаться. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала вещи, которые точно не подойдут для похода на городской пляж. Она подчеркнула, что даже во время отдыха важно придерживаться вида, который не будет смущать окружающих.

В первую очередь Коломацкая призвала отказаться от шлёпанцев, парео, слишком коротких шортиков и отсутствия нижнего белья под одеждой. Эксперт подчеркнула, что на самом пляже допустимо носить купальник, но даже при посещении местного бара стоит надевать что-то поверх.

Помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. И это правило действует в отелях. Когда мы идём на пляж, мы прикрыты, на пляже мы снимаем одежду до купальника. Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду, — объяснила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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