Сквозь зной, воду и канаты: в Подмосковье прошла «Гонка Героев»

На старт вышли более 4500 участников. 12 июля на подмосковном полигоне Алабино состоялась традиционная летняя «Гонка Героев». Участвовать можно было в индивидуальном и командном форматах. Герои прошли восьмикилометровую трассу с 32 испытаниями на силу, ловкость и выносливость. Они пробирались через многочисленные рукоходы, переносы грузов, вертикальные заборы, рвы и преграды из воды и грязи. Финалом традиционно стало восхождение по канату на восьмиметровый «Эверест».

«Гонка Героев» Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

В этот раз испытанием силы духа вновь стала погода – если прошлый раз вызов участникам бросил проливной дождь, теперь температурные рекорды устанавливает июльский зной. Тем не менее такая погода не стала препятствием для наших участников, и мы вновь установили рекорд посещаемости, — рассказал заместитель руководителя направления гонок с препятствиями «Лиги Героев» Олег Политов.

В корпоративном старте приняли участие более 280 команд крупнейших российских компаний, таких как Wildberries, Билайн, «Яндекс», «Северсталь», МТС, «Лукойл», «Росатом», «Роскомос» и другие.

«Гонка Героев» Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

В течение всего мероприятия для гостей работала тематическая фан-зона с разнообразными активностями. В насыщенную программу входили спортивные игры, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на воркаут-площадке, а также полевая кухня с настоящей солдатской кашей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.