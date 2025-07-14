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Гидрометцентр предупредил о непогоде в Москве

В столице в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник и среду, 15 и 16 июля, в Москве ожидаются дожди, местами сильные, грозы в отдельных районах и порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха днём составит +24…+27 градусов.

В четверг и пятницу, 17 и 18 июля, в столице будет облачная погода, тоже прогнозируются небольшие дожди. Синоптики обещают +23…+29 градусов днём.

В выходные дни погода будет комфортнее. В субботу, 19 июля, ожидается переменная облачность, +24…+29 градусов, возможен кратковременный дождь. В воскресенье осадки обойдут регион стороной, будет малооблачно и +23…+28 градусов днём.

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