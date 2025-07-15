На карте мира появится новое государство

Оно находится в Тихом океане и будет частично зависеть от Франции. Эммануэль Макрон подписал документ о создании государства Новая Каледония, расположенного неподалёку от Австралии.

У его жителей будет отдельное гражданство и при этом два паспорта. Не исключено, что Новая Каледония получит права на ведение собственной международной политики. Это случится, если своё одобрение даст парламент Франции, которая колонизировала островное государство в 1853 году.

В период с 2018 по 2021 год в Новой Каледонии состоялось три референдума по вопросу о независимости. Большинство выступило за то, чтобы остаться частью Франции. При этом последнее голосование многие жители государства бойкотировали.

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