Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру в купальнике

Актриса поделилась отпускным контентом. Гвинет Пэлтроу показала, как проводит каникулы. Она опубликовала в личном блоге фотографию, на которой позировала в купальнике. Этим летом звезда «Железного человека» отдаёт предпочтение слитным моделям.
Гвинет Пэлтроу
Фото: Из личного архива Гвинет Пэлтроу
Гвинет сфотографировалась в чёрном купальном костюме, который выигрышно подчеркнул её талию. Дополнением пляжного лука стали соломенная шляпа, тёмные очки и ожерелье. Поклонники оценили фигуру Пэлтроу.
«Восхитительная», «С такой фигурой можно смело носить любые купальники», «Эти ноги идеальны», «Прекрасно выглядит! Моя любимая актриса», — написали пользователи Сети.
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