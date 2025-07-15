Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру в купальнике

Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру в купальнике
Гвинет Пэлтроу
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса поделилась отпускным контентом. Гвинет Пэлтроу показала, как проводит каникулы. Она опубликовала в личном блоге фотографию, на которой позировала в купальнике. Этим летом звезда «Железного человека» отдаёт предпочтение слитным моделям.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Фото: Из личного архива Гвинет Пэлтроу

Гвинет сфотографировалась в чёрном купальном костюме, который выигрышно подчеркнул её талию. Дополнением пляжного лука стали соломенная шляпа, тёмные очки и ожерелье. Поклонники оценили фигуру Пэлтроу.

«Восхитительная», «С такой фигурой можно смело носить любые купальники», «Эти ноги идеальны», «Прекрасно выглядит! Моя любимая актриса», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Певица Кеша поделилась своим секретом гладкой и подтянутой кожи
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android