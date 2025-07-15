Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру в купальнике

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Актриса поделилась отпускным контентом. Гвинет Пэлтроу показала, как проводит каникулы. Она опубликовала в личном блоге фотографию, на которой позировала в купальнике. Этим летом звезда «Железного человека» отдаёт предпочтение слитным моделям.

Гвинет Пэлтроу Фото: Из личного архива Гвинет Пэлтроу

Гвинет сфотографировалась в чёрном купальном костюме, который выигрышно подчеркнул её талию. Дополнением пляжного лука стали соломенная шляпа, тёмные очки и ожерелье. Поклонники оценили фигуру Пэлтроу.

«Восхитительная», «С такой фигурой можно смело носить любые купальники», «Эти ноги идеальны», «Прекрасно выглядит! Моя любимая актриса», — написали пользователи Сети.

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