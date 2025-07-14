Проводи лето ярко и активно: на «Розе Хутор» пройдёт фестиваль New Star Weekend

Четыре дня, пять сцен, музыкальные экспириенсы, экшен-контесты — это и многое другое ждёт гостей мероприятия. Фестиваль New Star Weekend пройдёт с 25 по 28 сентября при поддержке генерального партнёра.

Концепция New Star Weekend 2025 — INNERGLOW, или «энергия внутри, свет вокруг». В программе уже знакомые форматы: Кубок России по BMX, соревнования по скейтбордингу, велогонка Climb Ride и звёздный Party Hike по склонам. А в этом году появятся и новинки — ночные шоу с экшен-трюками на BMX и скейтбордах.

Каждый день фестиваля для гостей будут проходить живые концерты на фоне заката и ночные диджей-сеты под открытым небом. VIBES STAGE остаётся центральной сценой с лайвами. Возвращается атмосферная ESCAPE STAGE от студии «СЕТАП» с электронной музыкой. Обновлённая ECHO STAGE на Аллее Флагов — про свежие форматы и имена. Ночная программа LOCAL STAGE будет ждать в новой локации, но с таким же сильным местным комьюнити диджеев. А финал одного из любимых форматов фестиваля — Party Hike — пройдёт на SOLAR STAGE на высоте 1600 м.

Все желающие смогут поучаствовать в занятиях по йоге и функциональных тренировках на свежем воздухе, лекциях, open talks, стенд-апах и кинопоказах. В 2025 году зона для партнёров и комьюнити станет ещё шире — с экспо, поп-ап форматами, гастрономическими коллаборациями, маркетом, фудкортом.

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