Туристов предупредили о появлении ядовитого океанического слизня у берегов Пхукета

Эксперты призывают быть более внимательными во время купания. Путешественников предупредили о появлении ядовитого слизня «голубой дракон» у берегов Пхукета. По данным местных источников, его заметили в этих краях впервые за два года.

Визуально слизень напоминает крошечных драконов с синими полосами на теле. Максимальная длина тела животного составляет всего 3,5 сантиметра. Несмотря на скромные размеры слизень может убить человека. Прикасаться к «голубому дракону» и ловить его категорически запрещается. Любой контакт с ним может привести к летальному исходу.

Слизень стремительно атакует любого, кто нарушит его покой. Яд животного разрушает нервную систему человека, а также клетки кожного покрова. Лучшее, что можно сделать при встрече с «голубым драконом» — отплыть подальше или выйти из воды.

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