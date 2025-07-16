Диетолог назвала полезные свойства арбузных корок

Большинство людей совершают большую ошибку, выбрасывая арбузные корки. Об этом сообщила лицензированный диетолог из Балтимора, представитель Академии питания и диетологии Джули Стефански.

Арбузные корки — отличный источник клетчатки, которая способствует регулярному стулу и снижает риск заболеваний толстой кишки и сердечно-сосудистой системы.

В кожуре очень много клетчатки, что сильно отличает её от внутренней части арбуза.

Однако из-за высокого содержания волокон вводить корки в рацион нужно постепенно, чтобы избежать вздутия живота и газообразования.

Ещё одно преимущество арбузных корок — высокое содержание цитруллина, на 60% больше, чем в мякоти. Эта аминокислота улучшает кровоток и повышает выносливость во время тренировок.

Перед употреблением корок важно тщательно вымыть арбуз. Лучше есть белую часть между мякотью и зелёной кожурой — она менее горькая и напоминает по вкусу и текстуре огурец. Корки можно мариновать, жарить, добавлять в салаты или выпечку.

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