Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Резиновые тапочки спасли людей от удара молнии в Тульской области

Резиновые тапочки спасли людей от удара молнии в Тульской области
Резиновые тапочки спасли людей от молнии
Аудио-версия:
Комментарии

Все, кто был в обуви, выжил. Нескольким людям удалось спастись во время удара молнии на пляже в Тульской области. Они стояли на влажном песке, но благодаря резиновым тапочкам ток им не навредил.

По данным источников, все трое погибших при ударе молнии в Бунырёво были босиком. Разряд попал во влажный песок, а затем поразил всех, кто находился поблизости.

Напомним, трагедия произошла 14 июля на территории базы отдыха «Шахтёр», расположенной на берегу Оки. В МЧС России сообщили, что три человека получили травмы, а ещё трое погибли. Среди жертв молнии также есть ребёнок.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Туристов предупредили о появлении ядовитого океанического слизня у берегов Пхукета
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android