Резиновые тапочки спасли людей от удара молнии в Тульской области

Все, кто был в обуви, выжил. Нескольким людям удалось спастись во время удара молнии на пляже в Тульской области. Они стояли на влажном песке, но благодаря резиновым тапочкам ток им не навредил.

По данным источников, все трое погибших при ударе молнии в Бунырёво были босиком. Разряд попал во влажный песок, а затем поразил всех, кто находился поблизости.

Напомним, трагедия произошла 14 июля на территории базы отдыха «Шахтёр», расположенной на берегу Оки. В МЧС России сообщили, что три человека получили травмы, а ещё трое погибли. Среди жертв молнии также есть ребёнок.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Туристов предупредили о появлении ядовитого океанического слизня у берегов Пхукета