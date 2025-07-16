Вещи с сардинами стали главным модным трендом лета 2025 года

Рыбка вдохновила даже известные бренды. Модные эксперты назвали сардину главным трендом лета 2025 года. Всё началось с сумки от Bottega Veneta с ручкой в виде рыбы. Как только аксессуар завирусился, подобные начали выпускать и другие бренды.

В новых коллекциях известных марок можно найти сумки, обувь и прочие предметы гардероба с сардинами. Стилист Меган Уоткинс рассказала, что этот тренд идеально отвечает запросу аудитории на экстравагантность.

Это отличный пример одержимости моды с неожиданностями. Вспомните только тренд на фастфуд или одежду с лобстерами. Сардина стала популярна, потому что сама по себе она совсем не модная, — отметила эксперт.

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