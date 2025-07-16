Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Вещи с сардинами стали главным модным трендом лета 2025 года

Вещи с сардинами стали главным модным трендом лета 2025 года
Сардины стали трендом
Аудио-версия:
Комментарии

Рыбка вдохновила даже известные бренды. Модные эксперты назвали сардину главным трендом лета 2025 года. Всё началось с сумки от Bottega Veneta с ручкой в виде рыбы. Как только аксессуар завирусился, подобные начали выпускать и другие бренды.

В новых коллекциях известных марок можно найти сумки, обувь и прочие предметы гардероба с сардинами. Стилист Меган Уоткинс рассказала, что этот тренд идеально отвечает запросу аудитории на экстравагантность.

Это отличный пример одержимости моды с неожиданностями. Вспомните только тренд на фастфуд или одежду с лобстерами. Сардина стала популярна, потому что сама по себе она совсем не модная, — отметила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Сквозь зной, воду и канаты: в Подмосковье прошла «Гонка Героев»
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android