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Эксперт рассказала, как избежать переедания на курорте

Эксперт рассказала, как избежать переедания на курорте
Как избежать переедания на курорте
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Ольга Горячева — сотрудник Пироговского Университета Минздрава России — рассказала, чем грозит переедание на отдыхе и как правильно выстроить свой рацион.

По словам эксперта, резкое увеличение объёма пищи может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): запорам, диарее и вздутию. Кроме того, злоупотребление едой, особенно на шведских столах, способствует набору веса, повышению холестерина и даже депрессии из-за резких изменений в организме. Незнакомые продукты могут спровоцировать кожные реакции и другие неприятные последствия.

Даже у здоровых людей переедание может вызвать проблемы, но особенно опасно оно для тех, кто страдает заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом и повышенным холестерином.

В жарких странах важно учитывать климатические особенности: пить больше воды, но уменьшить порции еды. Следует осторожнее относиться к фруктам и овощам — они быстро портятся и могут стать источником инфекций. Эксперт рекомендует тщательно мыть продукты, следить за гигиеной и избегать пищи, которая долго лежала на открытом воздухе.

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