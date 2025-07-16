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Россиянин оглох из-за серьёзной инфекции, которую подхватил во время купания в водоёме

Россиянин оглох из-за серьёзной инфекции, которую подхватил во время купания в водоёме
Россиянин оглох из-за инфекции
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Жуткая история произошла в Томске. Две недели назад россиянин поехал на местный водоём, где нет ограничений на купание. Он отдыхал и веселился, но вскоре после возвращения домой почувствовал себя плохо.

Мужчина обратился в больницу. Врачи диагностировали у пациента заражение синегнойной палочкой. Это опасная инфекция, которая стремительно поражает органы и может привести к летальному исходу. У пострадавшего развился сильнейший отит.

На фоне инфекции мужчина на несколько недель потерял слух и не мог пережёвывать пищу из-за отёка челюсти. Лечение проходит сложно и медленно. Кроме того, в ближайшие несколько месяцев пациенту запрещено купаться, посещать баню и заниматься спортом.

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