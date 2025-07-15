Тараканьи бега, бассейн, свадьбы: 16-17 августа в Волжском пройдёт фестиваль «Ультра 100»

Волгоградскую область ожидают два насыщенных дня. 16-17 августа в Волжском пройдёт самый масштабный мультиформатный фестиваль юга России — «Ультра 100». Условно мероприятия можно разделить на три составляющие — спорт, музыку и развлечения.

Команда «Ультра 100» представила девять дистанций трейлраннинга: детская трасса «Дикий росток» (500 м), «Быстрая тропа» (2 км), «Быстрая тропа. Ночь» (2 км), «Сладкая пыль» (6 км), «Горящий песок» (10 км), «Горящий песок. Ночь» (10 км), «Горькая полынь» (21 км), «Молчаливая степь» (45 км) и «Мёртвая вода» (70 км). Общий призовой фонд составит около 200 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба фестиваля Ультра100

Велокросс на «Ультра 100» — первая гонка по песчаным барханам и просторам поймы. В этом году организаторы разделили гонку на две дистанции — «Малый круг. Женщины» (27 км), «Большой круг. Мужчины» (36 км). Кольцевая трасса с оригинальным ландшафтом доступна самым разным категориям участникам по уровню подготовки и возрасту. Призовой фонд — 90 тыс. рублей.

Гостей также ждут ультрабаттлы — всероссийский турнир по брейкингу, а также хип-хопу и другим стилям. В программе: паркур, андеграунд джем (агрессивные ролики), «Ультрасила» — чемпионат по силе удара, «Ультраклинок» — турнир по метанию ножа, «Ультраконтест» — скейтбординг, bmx, роллерблэйдинг.

Желающие смогут поучаствовать в турнире «Ультра-Атланты». Это девять нестандартных испытаний на ловкость, реакцию и выносливость. Всего две категории — до 14 лет и 14+. Победитель будет всего один в каждой категории — он получит денежный бонус.

Фото: Пресс-служба фестиваля Ультра100

Организаторы обещают всё, что только можно себе представить: тараканьи бега, бассейн и даже свадебные церемонии. На фестивале будет 30 зон активностей. А ещё «Ультра 100» — это современный лайнап и более 30 часов музыки.

Расписание музыкальной части фестиваля

16 августа (основная сцена): КАРБИТ, СВЕТА LOVA, DJ BTN (СПБ), ОГНИ ОКЕАНА, ИНДИКИТ, DJ ONL (20:00-21:00), ISUPOV (21:15-21:50), NEMIGA (21:50-22:30).

16 августа (сцена «НЛО»): KRUG 8442, KATRINKA'S TEARS, КРИСТОФЕР РОБИН, АСЯ СВЕТЛОВА, ТАЗАН КЛАН, DI MARSA.

16 августа («Аделаида»): DJ SAY, ТАЗАН КЛАН, ПРЕДСТАРТОВОЕ ШОУ Трибьют PRODIGY (19:30 — 20:00).

17 августа (основная сцена): КАРБИТ, САМУРАЙКИ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, PRODON, Костя STATUS & STAGE'S DOC, DJ TAIWU, КРИП-А-КРИП (20:25-20:50).

17 августа (сцена «НЛО»): KRUG 8442, BLISS ORIGINAL, COFFEE & TV, ATIKA, DENSTR, 52F.L.A.V.A, БЕЗРОДНОЕ, DJ MARSA, UMWELLT, ХОСТЕЛ.

17 августа («Аделаида»): DJ BTN.

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