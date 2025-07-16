Рита Ора вышла в дерзком образе на ковровую дорожку

Певица выбрала необычный лук для вечеринки. Рита Ора стала гостьей мероприятия, прошедшего в одном из клубов Нью-Йорка. Для выхода в свет она собрала образ в стиле гранж.

Ора позировала перед камерами в корсетном боди, кожаной куртке и чёрных колготках. Дополнением лука стали тёмные очки. Рита много работает над собой, поэтому, каждый раз выбирая подобные наряды, получает сотни комплиментов.

«Идеальная фигура», «Почему бы не надеть что-то такое, если ты часами пашешь в зале?», «Очень смело и стильно», «Ей всё идёт», — написали поклонники под фото Оры.

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