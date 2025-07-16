В России зафиксирован резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией

В России стремительно растёт число случаев менингококковой инфекции, причём теперь болезнь всё чаще поражает взрослых. Об этом заявили на заседании комитета Госдумы по охране здоровья во вторник, 15 июля.

По словам депутата Александра Румянцева, за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 случаев. Это на 260% больше, чем за тот же период прошлого года.

Менингококковая инфекция может привести к тяжёлым последствиям: менингиту, сепсису, поражению мозга, ампутациям конечностей и даже смерти. Летальность достигает 15-30%, особенно среди пожилых людей.

Раньше инфекция чаще встречалась среди детей, но теперь 70% заболевших — взрослые. Врачи связывают это с трудовой миграцией: непривитые мигранты становятся переносчиками болезни, а из-за постоянной смены рабочих групп вакцинация не даёт долгосрочного эффекта.

Эксперты призывают включить вакцину в обязательный календарь для детей, подростков и военнослужащих, обязать работодателей прививать мигрантов, а также расширить региональные программы бесплатной иммунизации.

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