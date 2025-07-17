Стало известно, кого представители поколения Z считают старыми

Согласно новому опросу, проведённому сервисом EduBirdie, поколение Z считает, что молодость заканчивается гораздо раньше, чем принято думать.

Исследование, в котором приняли участие 2000 зумеров и миллениалов, показало, что 22% опрошенных в возрасте 18–28 лет уверены: человек становится «старым» уже в 35 лет. Для сравнения: среди миллениалов (родившихся в 1981–1996 годах) так думают лишь 35%, называя рубежом 40 лет.

Под удар попали знаменитости вроде Тейлор Свифт, Эммы Уотсон и Дэниела Рэдклиффа — всем им как раз больше 35 лет. А вот 40-летние звёзды (Криштиану Роналду, Кэти Перри, Леброн Джеймс) кажутся старыми уже миллениалам.

Но есть и хорошие новости. 44% миллениалов и 33% зумеров уверены, что возраст не делает человека менее привлекательным. Главные «грехи», которые действительно выдают возраст, по мнению молодёжи, — устаревший сленг, подростковая мода и неразборчивость в связях.

Между тем исследование Университета Гумбольдта (Берлин) показало, что современные люди считают старостью возраст от 74 лет — и эта планка со временем растёт. Учёные связывают это с увеличением продолжительности жизни и улучшением здоровья в зрелом возрасте.

Читайте также: Психологи назвали идеальную разницу в возрасте в отношениях

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.