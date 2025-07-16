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Старейший бегун в мире погиб в ДТП. Ему было 114 лет

Старейший бегун в мире погиб в ДТП. Ему было 114 лет
Фауджа Сингх
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Марафонца сбила машина. Старейший в мире бегун Фауджа Сингх, известный как Торнадо в тюрбане, скончался после ДТП. Авария произошла в индийском штате Пенджаб.

По данным местных СМИ, 114-летнего спортсмена сбила машина, когда он переходил дорогу. Сингха госпитализировали, но полученные травмы оказались слишком серьёзными. Мужчина умер в больнице.

Долгожитель родился в 1911 году и из-за многочисленных проблем со здоровьем не мог ходить до пяти лет. Уже во взрослом возрасте Фауджа попробовал себя в беге. По словам мужчины, спорт помог ему справиться с депрессией. В 90-х Сингх переехал в Великобританию и в возрасте 89 лет стал принимать участие в международных марафонах.

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