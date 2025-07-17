Земля ускорила вращение: астрономы сообщили, что летние дни 2025 года стали короче

Летом 2025 года Земля неожиданно ускорила вращение, из-за чего некоторые июльские и августовские дни стали и станут короче на миллисекунды. Хотя эти изменения незаметны для человека, они важны для точных технологий — от спутниковой навигации до синхронизации времени в цифровых системах.

Специалисты Военно-морской обсерватории США и Международной службы вращения Земли сообщили, что 10 июля сутки сократились на 1,34 миллисекунды — это рекорд с начала года. По прогнозам, вторая половина лета может принести ещё более короткие сутки.

На скорость вращения планеты влияют сложные процессы: движение масс в ядре и мантии, атмосферные явления и приливные силы Луны. Учёные отметили, что в последние десятилетия тенденция к ускорению усилилась: если в 1970–1990-х годах сутки чаще удлинялись, то с 2020-го короткие дни стали встречаться чаще.

В масштабах истории планеты Земля постепенно замедляется — например, 70 млн лет назад сутки длились 23,5 часа. Нынешнее ускорение — лишь временное колебание. Однако даже такие микроскопические изменения требуют постоянного мониторинга, чтобы корректировать работу GPS, космических аппаратов и телекоммуникационных систем, объяснили эксперты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.