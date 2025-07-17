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Роузи Хантингтон Уайтли примерила роскошный образ на отдыхе

Роузи Хантингтон Уайтли примерила роскошный образ на отдыхе
Роузи Хантингтон Уайтли
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Модель поделилась летним контентом. Роузи Хантингтон Уайтли показала, как проводит каникулы. Она опубликовала фото, на котором позировала в роскошном образе. Для вечернего променада Роузи выбрала длинное платье оливкового оттенка.

Роузи Хантингтон Уайтли

Роузи Хантингтон Уайтли

Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон Уайтли

Хантингтон Уайтли дополнила наряд маленькой сумочкой молочного цвета и жемчужным ожерельем. Роузи сделала лёгкие пляжные локоны, которые идеально подчеркнули нежный образ. Поклонники лук модели оценили.

«Такая нежная и статная», «Очень красивая», «От этой фотографии невероятный вайб Средиземноморья», «Она — словно прекрасная фея», — написали пользователи Сети.

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