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Парфюмерный эксперт объяснил, почему летом духи пахнут иначе

Парфюмерный эксперт объяснил, почему летом духи пахнут иначе
Врач объяснил, почему летом духи пахнут иначе
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Летом даже самые любимые духи могут начать пахнуть иначе — сильнее, резче или даже неприятно. Почему так происходит и как выбрать подходящий аромат для жаркого сезона, объяснил врач и парфюмерный эксперт Евгений Таратухин.

В тёплое время года повышается летучесть парфюмерных компонентов, из-за чего привычный аромат может ощущаться иначе.

Есть пример очень дорогих духов, которые летом многим начинают отдавать кошачьей мочой. Эти духи содержат паракрезил ацетат, который является цветочным компонентом, но очень летучий и при чуть большей концентрации сразу напоминает этот животный запах.

По словам эксперта, на то, как раскрываются духи, влияют тип кожи, микрофлора, гормональный фон и даже национальность. Однако качественная парфюмерия, особенно люксового сегмента, проходит множество испытаний, чтобы пахнуть хорошо и максимально одинаково на всех.

В жару лучше отдавать предпочтение свежим и лёгким ароматам: цитрусовым, цветочным, акватическим или лёгким фужерным композициям.

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