Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Ирина Шейк показала идеальный пресс в бикини

Ирина Шейк показала идеальный пресс в бикини
Ирина Шейк
Аудио-версия:
Комментарии

Модель восхитила поклонников идеальной фигурой. Ирина Шейк активно делится отпускным контентом. Она опубликовала в личном блоге селфи, на котором позировала в бикини.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Ирина выбрала для жаркого дня купальник на завязках с трендовым леопардовым принтом. В этом сезоне анималистичные рисунки на одежде и аксессуарах стабильно остаются на стильных топах, а Шейк, как одна из главных модниц Голливуда умело вписывает такие луки в свой гардероб. Но поклонников манекенщицы больше впечатлил её пресс, а не стильный купальник.

«Роскошная фигура», «Она выглядит потрясающе», «Пресс шикарный», «Ирина для меня пример для подражания. Стильная, уверенная в себе, с идеальной фигурой», — написали пользователи Сети под фото Шейк.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Рита Ора вышла в дерзком образе на ковровую дорожку
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android