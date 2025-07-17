Ирина Шейк показала идеальный пресс в бикини

Модель восхитила поклонников идеальной фигурой. Ирина Шейк активно делится отпускным контентом. Она опубликовала в личном блоге селфи, на котором позировала в бикини.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Ирина выбрала для жаркого дня купальник на завязках с трендовым леопардовым принтом. В этом сезоне анималистичные рисунки на одежде и аксессуарах стабильно остаются на стильных топах, а Шейк, как одна из главных модниц Голливуда умело вписывает такие луки в свой гардероб. Но поклонников манекенщицы больше впечатлил её пресс, а не стильный купальник.

«Роскошная фигура», «Она выглядит потрясающе», «Пресс шикарный», «Ирина для меня пример для подражания. Стильная, уверенная в себе, с идеальной фигурой», — написали пользователи Сети под фото Шейк.

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