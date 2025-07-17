Роспотребнадзор признал два пляжа в Санкт-Петербурге пригодными для купания

В Санкт-Петербурге открылись два пляжа с безопасной для купания водой. Соответствующее решение приняло межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области на основании результатов проверки качества воды.

Безопасными для отдыхающих стали Безымянное озеро в Красносельском районе и 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе. В начале июля ни один из пляжей города не соответствовал санитарным нормам.

При этом на остальных 22 официальных пляжах Петербурга вода по-прежнему не отвечает гигиеническим требованиям. Всего ведомство исследовало 168 проб.

В Ленинградской области количество разрешённых для купания мест сократилось с пяти до четырёх. Купаться можно на озёрах Раздолинское, Снетковское и Мичуринское в Приозерском районе, а также на озере Царицыно.

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