Фитнес-тренер назвал главные правила для тренировок в жару

К этим советам стоит прислушаться. Фитнес-тренер Марк Латынин рассказал, как заниматься спортом в жару, чтобы не навредить себе. В первую очередь эксперт напомнил о важности пить достаточное количество воды. Во-вторых, на период зноя стоит отказаться от алкоголя и кофеина, которые «сушат» организм.

Лучшее время для занятий — до девяти утра и после семи часов вечера. Нужно избегать пика активности солнца. Кроме того, стоит сократить продолжительность тренировок и интенсивность нагрузок. При малейших признаках ухудшения самочувствия необходимо срочно прекратить тренировку.

Не забываем про головной убор. Если тренировка позволяет, солнцезащитные очки тоже лишними не будут. Если, опять же, под открытым небом занимаемся — также крем с SPF, чтобы не обгореть, — подчеркнул Марк.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

