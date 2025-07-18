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Врач рассказал, чем опасна жара в метро

Врач объяснил, чем опасна жара в метро
Врач рассказал, чем опасна жара в метро
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Эксперт рассказал, чем опасны душные вагоны и как минимизировать риски. Жара в метро может представлять серьёзную угрозу для здоровья, предупредил Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

В условиях высокой температуры и плохой вентиляции организм быстро перегревается, что может привести к тепловому удару. Особенно опасно это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — жара увеличивает нагрузку на сердце, провоцируя скачки давления, стенокардию и даже инфаркт.

Кроме того, в душном пространстве человек активно потеет, что ведёт к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса. У людей с диабетом может резко измениться уровень сахара в крови, а у страдающих хроническими болезнями — ухудшиться общее состояние.

Дмитрий Карпенко рекомендует в жару пить больше воды, носить свободную одежду из натуральных тканей, использовать охлаждающие средства, например, влажные салфетки, термальную воду или мини-вентилятор.

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