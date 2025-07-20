Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог Перель назвала главную причину супружеских измен

Психолог Перель назвала главную причину супружеских измен
Психолог назвала главную причину измен
Аудио-версия:
Комментарии

Почему умирают отношения в браке? Психолог Эстер Перель раскрыла основную причину, которая стоит за супружескими изменами. По её мнению, каждый случай адюльтера имеет свои особенности, но все они сводятся к одной ключевой проблеме — отношения перестали быть живыми.

Как рассказала эксперт в интервью Telegraph, измены часто происходят из-за чувства отверженности, предательства или эмоциональной отстранённости партнёров. Многие люди идут на измену, потому что ощущают одиночество даже в браке. Иногда причины кроются в личных переживаниях человека, не связанных напрямую с поведением второй половины.

Однако, по словам Перель, за всеми этими ситуациями стоит одна глубинная проблема: отношения «умерли». Психолог уверена, что их можно «оживить», если пробудить взаимное любопытство партнёров.

Речь идёт о том, чтобы открыться и признать, что вы не так хорошо знаете своего партнёра, как вам кажется. Вместо того чтобы довольствоваться уютным существованием, почему бы нам не поговорить о чём-нибудь интересном?
Читайте также:
Психолог раскрыл три токсичные фразы, которые разрушают отношения

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android