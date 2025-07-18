Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье

Россиян предупредили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье
Россиян штрафуют за загар на балконе
Аудио-версия:
Комментарии

Соседи вправе обратиться в суд. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о штрафах для любителей загорать на собственном балконе. За появление на лоджии в нижнем белье можно получить штраф в размере 2500 рублей или даже арест на 15 суток.

Если поведение на балконе сочтут нарушающим общественный порядок, например, когда кто-то посчитает демонстрацию тела оскорбительной, можно получить штраф от 500 до 1000 рублей. При повторных случаях штраф может увеличиться до 2500 рублей или даже грозить арест на 15 суток, — объяснил Бондарь.

Эксперт уточнил, что в такой ситуации закон встаёт на сторону соседей. Жильцы других квартир или домов могут выдвинуть иск и потребовать компенсацию морального вреда.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Резиновые тапочки спасли людей от удара молнии в Тульской области
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android