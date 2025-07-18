Россиян предупредили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье

Соседи вправе обратиться в суд. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о штрафах для любителей загорать на собственном балконе. За появление на лоджии в нижнем белье можно получить штраф в размере 2500 рублей или даже арест на 15 суток.

Если поведение на балконе сочтут нарушающим общественный порядок, например, когда кто-то посчитает демонстрацию тела оскорбительной, можно получить штраф от 500 до 1000 рублей. При повторных случаях штраф может увеличиться до 2500 рублей или даже грозить арест на 15 суток, — объяснил Бондарь.

Эксперт уточнил, что в такой ситуации закон встаёт на сторону соседей. Жильцы других квартир или домов могут выдвинуть иск и потребовать компенсацию морального вреда.

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