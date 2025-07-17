Стилист Рогов назвал главный модный тренд Уимблдона

Эксперт назвал соревнования — новой Неделей моды. Александр Рогов проанализировал стиль звёзд, приехавших на Уимблдон в этом году, и заметил интересную тенденцию. Большинство знаменитостей выбирают для посещения соревнований расслабленные и летящие образы.

Модное наблюдение. Кажется, Уимблдон — новая «расслабленная» Неделя Моды. Сюда приезжают звёзды, чтобы «выгулять» свои наряды, — написал Рогов в личном блоге.

В этот раз среди гостей отметились Приянка Чопра, Ник Джонас, Кейт Бланшетт, Эндрю Гарфилд, Джессика Альба, Дэвид Бекхэм с семьёй и многие другие. В основном они выбрали для Уимблдона светлые луки из натуральных тканей.

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