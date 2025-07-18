Сын Арнольда Шварценеггера рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за полноты

Джозеф Баэна далеко не всегда был мускулистым красавцем. Это сейчас сын Арнольда Шварценеггера регулярно занимается спортом и может похвастаться идеальными мышцами, а вот в школьные годы он страдал из-за лишнего веса.

Джозеф рассказал, что из-за своего внешнего вида часто сталкивался с буллингом. Другие дети часто смеялись над ним и отказывались общаться. Для парня это было сильной болью.

Люди иногда забывают, что я был пухлым в старшей школе. Меня отрезали от моей баскетбольной и футбольной команды, потому что я не мог идти в ногу с другими детьми. К счастью, у моего спортзала не было кастинга для желающих, и он полностью изменил мою жизнь навсегда. Это было моё знакомство с фитнесом и тренировками, — поделился своей историей Баэна.

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