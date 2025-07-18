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Царевна-лебедь: Клаудия Шиффер предстала в роскошном наряде

Царевна-лебедь: Клаудия Шиффер предстала в роскошном наряде
Клаудия Шиффер
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Супермодель выбрала белоснежный образ. Клаудия Шиффер показала роскошный лук, который надела для выхода в свет. Она позировала перед камерой в длинном светлом платье с полупрозрачными вставками.

Клаудия Шифер

Клаудия Шифер

Фото: Из личного архива Клаудии Шифер

Нежный образ идеально подчеркнул бронзовый загар манекенщицы. Клаудия разбавила белоснежный наряд золотыми украшениями и маленькой сумочкой. В Сети сравнили Шиффер в таком луке с лебедем.

«Какая нежная и статная», «Очень элегантный образ», «Царевна-лебедь», «Она похожа на прекрасную птицу», — написали пользователи Сети.

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