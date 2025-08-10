Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Сомнолог раскрыла правило 6Т для идеального сна

Сомнолог раскрыла правило 6Т для идеального сна
Сомнолог раскрыла правило 6Т для идеального сна
Аудио-версия:
Комментарии

Хороший сон — это не удача, а система. Врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала о методике 6Т, которая помогает создать условия для здорового и восстанавливающего отдыха.

Правило 6Т включает:

  1. Темноту — плотные шторы или маска для сна помогут выработке мелатонина.
  2. Тишину — беруши или звукоизоляция защитят от лишнего шума.
  3. Температуру — оптимально 18–20 градусов для глубокого сна.
  4. Ткани — натуральные материалы (хлопок, лён) улучшают комфорт.
  5. Тщательность — регулярный режим сна и подготовка ко сну.
  6. Технологии — «умный дом», световые будильники и очистители воздуха.
Соблюдая регулярно правило 6Т, вы обеспечиваете себе здоровый сон и полноценный отдых.
Читайте также:
Фазы сна: врач объяснил, как устроен наш сон и что нарушает его циклы
Фазы сна: врач объяснил, как устроен наш сон и что нарушает его циклы

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android