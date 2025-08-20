Скидки
Lifestyle Новости

Учёные рассказали, как употребление молочных продуктов перед сном влияет на сновидения

Учёные рассказали, как употребление молочных продуктов перед сном влияет на сновидения
Молочные продукты перед сном вызывают кошмары
Людям следует отказаться от молочных продуктов в вечернее время. Оказалось, что они могут вызывать тревожные сновидения и кошмары.

Исследование с участием более 1000 человек показало, что молоко, сыр и йогурт, съеденные на ночь, чаще других продуктов ассоциировались с плохими снами. Особенно ярко этот эффект проявлялся у людей с непереносимостью лактозы.

По словам доктора Торе Нильсена, ведущего автора исследования, желудочно-кишечные симптомы (газы, вздутие, спазмы) могут влиять на качество сна, делая его прерывистым. Это, в свою очередь, повышает вероятность запоминания тревожных снов.

Как отмечает Дженнифер Л. Мартин — представитель Американской академии медицины сна и профессор медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете — худшим перекусом перед сном будет мороженое. Этот десерт не рекомендуется есть по вечера людям с непереносимостью лактозы и чувствительным пищеварением.

