79-летняя Шер спела в роскошном образе и произвела фурор

Певица выступила на закрытом мероприятии. Шер стала приглашённой звездой на светском вечере бренда Dolce&Gabbana. Она спела на сцене в дерзких образах и произвела настоящий фурор в Сети.

Шер Фото: Кадр из видео D&G

Во время шоу 79-летняя артистка энергично танцевала и подбадривала публику. Для выступления Шер выбрала облегающий комбинезон и брючный костюм. Оба лука здорово подчеркнули талию певицы.

«Она точно ведьма. Как можно так круто выглядеть в почти в 80 лет? Я каждый раз в шоке, когда вижу её», «Звезда! Она выглядит потрясающе», «Роскошная. Энергетика просто бомба», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру в купальнике