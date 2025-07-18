Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

79-летняя Шер спела в роскошном образе и произвела фурор

79-летняя Шер спела в роскошном образе и произвела фурор
Шер
Комментарии

Певица выступила на закрытом мероприятии. Шер стала приглашённой звездой на светском вечере бренда Dolce&Gabbana. Она спела на сцене в дерзких образах и произвела настоящий фурор в Сети.

Шер

Шер

Фото: Кадр из видео D&G

Во время шоу 79-летняя артистка энергично танцевала и подбадривала публику. Для выступления Шер выбрала облегающий комбинезон и брючный костюм. Оба лука здорово подчеркнули талию певицы.

«Она точно ведьма. Как можно так круто выглядеть в почти в 80 лет? Я каждый раз в шоке, когда вижу её», «Звезда! Она выглядит потрясающе», «Роскошная. Энергетика просто бомба», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Гвинет Пэлтроу показала идеальную фигуру в купальнике
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android